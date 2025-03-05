Житель Подмосковья угнал иномарку и врезался на ней в дерево

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Полицейские задержали 45-летнего жителя Щёлкова, угнавшего иномарку в Королёве и попавшего на ней в ДТП, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Установлено, что мужчина, проходя мимо одного из домов на Театральной улице, заметил припаркованный автомобиль с заведённым двигателем. Воспользовавшись тем, что машина была не заперта, а ключи — в замке зажигания, мужчина сел за руль и поехал в сторону дома. Он не справился с управлением и задел забор, но продолжил поездку и на соседней улице врезался в дерево, помял машину и бросил её на месте происшествия», — говорится в сообщении.Владелец иномарки объяснил, что завёл машину, а затем вспомнил, что забыл документы и ушёл за ними, а вернувшись, обнаружил, что машины нет.
В результате расследования угонщика задержали по месту его жительства в Щёлкове.
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