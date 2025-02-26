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В Люберцах полицейские спасли из горящего дома двух женщин и собаку

Видео: ГУ МВД по МО

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Сотрудники патрульно-постовой службы в Люберцах вынесли из горящей квартиры двух женщин и эвакуировали из соседней квартиры лабрадора, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Лейтенант полиции Василий Соколов, лейтенант полиции Кирилл Русаков, старший сержант полиции Никита Косачев и сержант полиции Павел Поняев ночью в ходе патрулирования заметили столб дыма. Оказалось, что в одном из домов горит квартира на пятом этаже, в которой находятся две женщины. В этот момент к месту пожара подъехали сотрудники МЧС и совместными усилиями полицейские и спасатели вынесли из огня сначала 47-летнюю хозяйку квартиры, а потом её 71-летнюю мать. Кроме того, из соседней квартиры полицейские вывели собаку породы лабрадор», — говорится в сообщении.
Обе женщины были без сознания, их передали медикам скорой помощи. Пенсионерка впоследствии скончалась в больнице.

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В Подмосковье реализуют более 1160 инвестиционных проектов
25 февраля 2025, 22:57

Игорь Брынцалов (Фото: пресс-служба Мособлдумы)

В Московской области сегодня реализуют более 1160 инвестиционных проектов. Такие данные привёл председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, отчитываясь о результатах работы в Балашихе за 2024 год.
«Регион является одним из самых инвестиционно-привлекательных. У нас реализуется более 1160 инвестпроектов, более 320 из которых – в сфере импортозамещения. Теперь можно размещать импортозамещающее производство на участке площадью менее 2 га», – сказал Брынцалов.
Он также перечислил адресные меры поддержки бизнеса в Подмосковье. Так, в прошлом году появился налоговый вычет для предприятий, безвозмездно передающих оборудование образовательным организациям. Кроме того, мы продлили до конца 2026 года действие льгот для индивидуальных предпринимателей и для IT-организаций

Спикер регионального парламента добавил, что предприниматели Балашихи активно пользуются мерами поддержки. Поэтому округ входит в число самых экономически развитых в Подмосковье.

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Подмосковные врачи осмотрели в Уфе более 50 детей с муковисцидозом
25 февраля 2025, 22:45

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Медики НИКИ детства провели двухдневную выездную консультацию детей с муковисцидозом и первичной цилиарной дискинезией в Республиканской детской клинической больнице Уфы. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Врачебный десант приехал в столицу Башкортостана уже в третий раз. На сей раз осмотрели более 50 юных пациентов с муковисцидозом, бронхоэктазами и первичной цилиарной дискинезией.
«Мы провели диагностические исследования, взяли браш-биопсию. Одни скорректировали терапию, другим – назначили лечение, подробно ответили на вопросы родителей. Такие выездные консультации - не только помощь маленьким пациентам и их семьям, но и обучение для их лечащих врачей. Мы рассказываем коллегам, как наблюдать за пациентами с муковисцидозом, как проводить терапию», – рассказала замдиректора по научной работе НИКИ детства Елена Кондратьева.
Между Республиканской детской клинической больницей Уфы и НИКИ детства действует соглашение о взаимном сотрудничестве. Подмосковные врачи поделились опытом организации помощи детям с муковисцидозом в Московской области, рассказали о работе Центра муковисцидоза НИКИ детства.

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Владельцев участков на границе с лесом обязали подготовиться к сезону пожаров
25 февраля 2025, 22:34

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Владельцы земельных участков в Подмосковье на границе с лесом должны подготовиться к пожароопасному сезону. Об этом заявил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.
«В регионе более 12 тыс. участков находятся на границе с государственным лесным фондом. Собственники и арендаторы должны провести противопожарное обустройство своих участков, чтобы не допустить переход огня на земли лесного фонда и возникновение лесных пожаров», – сказал Агулов
Лесничества региона начали направлять собственникам и арендаторам прилегающих к лесу земельных участков уведомительные письма с предупреждениями. Перед началом пожароопасного сезона лесничие проверят прилегающие к лесу территории.

Согласно «Правилам пожарной безопасности в лесах», со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования нового снежного покрова участок на границе с лесом должен быть очищен от сухой травы, валежника, отходов производства и потребления, порубочных остатков и горючих материалов на полосе не менее 10 м от границы леса. Его также можно отделить противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 м или другим противопожарным барьером.

Собственники и арендаторы земельных участков, прилегающих к лесному фонду, могут сами провести опашку своих участков или обратиться за услугой в специализированную организацию. Такие виды работ выполняет подведомственный Комлесхозу Центрлесхоз». Проконсультироваться можно тел. 8 (919) 990-24-59. Можно также написать на электронную почту Clh.ohranalesa@mail.ru или зайти на сайт.

В Комлесхозе напомнили, что предусмотрена административная ответственность за нарушение «Правил пожарной безопасности в лесах». Для физических лиц это штраф до 60 тыс. рублей; для должностных лиц – до 110 тыс.; для юрлиц – до 2 млн рублей.

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Более чем в 10 городских округах Подмосковья отремонтировали дорожные знаки
25 февраля 2025, 22:17

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Подмосковье специалисты Мосавтодора отремонтировали выцветшие и повреждённые, а также восстановили отсутствующие дорожные знаки на региональных дорогах 11 городских округов. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
В порядок привели знаки в Волоколамске, Серпухове, Коломне, Шатуре, Егорьевске, Жуковском, Балашихе и Люберцах, а также в малых населённых пунктах Луховиц, Мытищ и Люберец.
«Отсутствующий или поврежденный знак опасен для автомобилистов, так как не позволяет правильно оценить дорожную ситуацию и повышает риск аварии. Поэтому ремонт проводится оперативно и своевременно», – сказали в ведомстве.
Там добавили, что дорожную сеть сотрудники Мосавтодора обследуют еженедельно. Особое внимание уделяют светофорам, ограждениям, искусственным неровностям и линиям освещения.

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Более 150 юных конькобежцев собрались в Коломне на первенство России
25 февраля 2025, 22:03

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье» / Марина Анисимова

В конькобежном центре «Коломна» стартовали главные юниорские соревнования сезона – первенство России по конькобежному спорту среди юношей и девушек 16-17 лет. Награды соревнований оспорят более 150 спортсменов из 29 регионов России и Белоруссии.
На ледовой арене собрались юные конькобежцы, прошедшие жёсткий отбор на межрегиональных этапах. Три месяца они зарабатывали рейтинговые очки, и теперь лучшие из них вступили в решающую борьбу. В программе – классические дистанции от 500 до 5000 м, масс-старт, командные забеги и многоборье.
«Приехала вся страна. Это самые крупные соревнования среди юношей и девушек 16-17 лет. Они готовятся к ним весь сезон», – сказала главный судья соревнований Мария Волкодав.
Одной из героинь первого соревновательного дня стала Альбина Ильясова из Свердловской области. Она победила на дистанции 1500 м и заняла второе место на 500-метровке.
«Очень довольна результатом. Получилось даже лучше, чем я планировала. Лёд в Коломне всегда на высоте», – поделилась Альбина.
Первенство продлится до 27 февраля.

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