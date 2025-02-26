В Люберцах полицейские спасли из горящего дома двух женщин и собаку

Видео: ГУ МВД по МО
Сотрудники патрульно-постовой службы в Люберцах вынесли из горящей квартиры двух женщин и эвакуировали из соседней квартиры лабрадора, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Лейтенант полиции Василий Соколов, лейтенант полиции Кирилл Русаков, старший сержант полиции Никита Косачев и сержант полиции Павел Поняев ночью в ходе патрулирования заметили столб дыма. Оказалось, что в одном из домов горит квартира на пятом этаже, в которой находятся две женщины. В этот момент к месту пожара подъехали сотрудники МЧС и совместными усилиями полицейские и спасатели вынесли из огня сначала 47-летнюю хозяйку квартиры, а потом её 71-летнюю мать. Кроме того, из соседней квартиры полицейские вывели собаку породы лабрадор», — говорится в сообщении.Обе женщины были без сознания, их передали медикам скорой помощи. Пенсионерка впоследствии скончалась в больнице.
Читайте также:
В США учительница накачала наркотиками и изнасиловала 10 учеников
Российский турист скончался после четырехдневного запоя на Пхукете
Американка родила во время школьной экскурсии по Европе и выбросила малыша в окно отеля
Лев Каштанов