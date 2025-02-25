Американка родила во время школьной экскурсии по Европе и выбросила малыша в окно отеля

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Туристка из США родила ребенка во время школьной экскурсии по Европе и выбросила его в окно отеля вместе с пуповиной, сообщила газета Daily Mail.
Отмечалось, что 18-летняя девушка поехала в Париж с группой школьных товарищей. Она жила на втором этаже отеля Ibis Styles. Туристка не признавала, что вынашивает ребенка. Из-за этого подросток решила избавиться от младенца спустя несколько минут после родов. Очевидцы происшествия вызвали спасателей.
Малыша привезли в больницу с тяжелыми травмами, помочь ему не получилось. Мать новорожденного отправили в ту же больницу для обследования. Девушку взяли под стражу, а в отношении нее возбудили уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурга у пятилетнего ребенка произошла остановка сердца после приема пищи дома, спасти его не удалось.
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Малыша привезли в больницу с тяжелыми травмами, помочь ему не получилось. Мать новорожденного отправили в ту же больницу для обследования. Девушку взяли под стражу, а в отношении нее возбудили уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурга у пятилетнего ребенка произошла остановка сердца после приема пищи дома, спасти его не удалось.
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Ольга Енгалычева