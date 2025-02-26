В США учительница накачала наркотиками и изнасиловала 10 учеников

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В американском штате Индиана расследуют дело учительницы, которая накачала наркотиками и изнасиловала до 10 учеников. Об этом сообщает WXIN.
В преступлении обвиняется 31-летняя Бриттани Фортинберри. В отношении нее дело было заведено еще в декабре прошлого года. Тогда в полицию обратилась мать 15-летнего школьника и сообщила, что его учительница дала подростку наркотики и изнасиловала. При чем секс между женщиной и учеником был несколько раз. Также Фортинберри отправляла подростку свои интимные фотографии.
Школьник подтвердил данный факт и отметил, что учительница несколько раз брала его с собой загород, где принимала с подростком душ. При этом потерпевший отметил, что от действий Фортинберри могли пострадать от пяти до десяти учеников.
По факту происшествия был организован обыск в доме учительницы. Там правоохранители обнаружили секс-игрушки, наркотики и шест для стриптиза. Расследование продолжается.
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Школьник подтвердил данный факт и отметил, что учительница несколько раз брала его с собой загород, где принимала с подростком душ. При этом потерпевший отметил, что от действий Фортинберри могли пострадать от пяти до десяти учеников.
По факту происшествия был организован обыск в доме учительницы. Там правоохранители обнаружили секс-игрушки, наркотики и шест для стриптиза. Расследование продолжается.
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Иван Мусатов