Российский турист скончался после четырехдневного запоя на Пхукете

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В Таиланде врачи не смогли спасти туриста из Москвы, который пил спиртное несколько дней, сообщил Телеграм-канал Mash.
Инцидент произошел на Пхукете. Москвич вместе со своей возлюбленной арендовал дом рядом с пляжем Камала. Его спутница поделилась, что 42-летний мужчина употреблял огромное количество алкогольных напитков с первого дня, сама женщина ходила на пляж и экскурсии.
На четвертый день туристка заметила, что у ее спутника нездоровый вид. Несмотря на проблемы с самочувствием, мужчина не хотел обращаться к медикам, поскольку якобы считал тайских специалистов аферистов.
Спустя день москвича нашли в туалете, однако помочь ему не удалось.
Известно, что у мужчины не было страховки, так как на ней он решил сэкономить.
После случившегося возлюбленная туриста столкнулась с бюрократическими трудностями, потому что пара жила вместе, но брак не заключала.
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На четвертый день туристка заметила, что у ее спутника нездоровый вид. Несмотря на проблемы с самочувствием, мужчина не хотел обращаться к медикам, поскольку якобы считал тайских специалистов аферистов.
Спустя день москвича нашли в туалете, однако помочь ему не удалось.
Известно, что у мужчины не было страховки, так как на ней он решил сэкономить.
После случившегося возлюбленная туриста столкнулась с бюрократическими трудностями, потому что пара жила вместе, но брак не заключала.
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Ольга Енгалычева