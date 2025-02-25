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Российский турист скончался после четырехдневного запоя на Пхукете

Фото: iStock/ EyeEm Mobile GmbH

Фото: iStock/ EyeEm Mobile GmbH

В Таиланде врачи не смогли спасти туриста из Москвы, который пил спиртное несколько дней, сообщил Телеграм-канал Mash.
Инцидент произошел на Пхукете. Москвич вместе со своей возлюбленной арендовал дом рядом с пляжем Камала. Его спутница поделилась, что 42-летний мужчина употреблял огромное количество алкогольных напитков с первого дня, сама женщина ходила на пляж и экскурсии.

На четвертый день туристка заметила, что у ее спутника нездоровый вид. Несмотря на проблемы с самочувствием, мужчина не хотел обращаться к медикам, поскольку якобы считал тайских специалистов аферистов.

Спустя день москвича нашли в туалете, однако помочь ему не удалось.

Известно, что у мужчины не было страховки, так как на ней он решил сэкономить.

После случившегося возлюбленная туриста столкнулась с бюрократическими трудностями, потому что пара жила вместе, но брак не заключала.

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#таиланд
#туристы
#алкоголь
Американка родила во время школьной экскурсии по Европе и выбросила малыша в окно отеля
25 февраля 2025, 21:05

Фото: iStock/ gorodenkoff

Туристка из США родила ребенка во время школьной экскурсии по Европе и выбросила его в окно отеля вместе с пуповиной, сообщила газета Daily Mail.
Отмечалось, что 18-летняя девушка поехала в Париж с группой школьных товарищей. Она жила на втором этаже отеля Ibis Styles. Туристка не признавала, что вынашивает ребенка. Из-за этого подросток решила избавиться от младенца спустя несколько минут после родов. Очевидцы происшествия вызвали спасателей.

Малыша привезли в больницу с тяжелыми травмами, помочь ему не получилось. Мать новорожденного отправили в ту же больницу для обследования. Девушку взяли под стражу, а в отношении нее возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурга у пятилетнего ребенка произошла остановка сердца после приема пищи дома, спасти его не удалось.

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В Кузбассе раскрыли тайну таинственного исчезновения 16-летней студентки
В Кузбассе нашли пропавшую студентку
25 февраля 2025, 20:42

Фото: iStock/Motortion

В Кузбассе студентка не вернулась в общежитие, после чего ее начали искать. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Росгвардии.
По данным издания, сотрудники Росгвардии пропавшую девушку нашли в Югре. Оказалось, что она уехала из поселка Яшкино, но не предупредила об этом работников общежития при учебном заведении. Когда студентка не пришла ночевать, сотрудники сразу обратились в полицию.

Информацию с приметами 16-летней девушки передали всем подразделениям вневедомственной охраны Росгвардии. Уже вечером юргинские росгвардейцы обнаружили пропавшую на улице Заводской, когда она выходила из подъезда.

Отмечается, что студентка сразу после занятий отправилась в другой город в гости к другу.

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Доли в организациях и охотничьи ружья: опубликован полный список арестованного имущества Алексея Блиновского
Опубликован полный список арестованного имущества Алексея Блиновского
25 февраля 2025, 14:42

Фото: iStock/Zolnierek

Telegram-канал Mash опубликовал полный список арестованного имущества супруга находящейся в СИЗО Елены Блиновской Алексея.
В общей сложности судом были арестованы 1,4 миллиарда рублей на счетах Алексея Блиновского, его доли участия в восьми организациях, охотничье оружие, мотоцикл, гидроцикл и другое.

В частности, речь идёт о 100% доли в ООО «Алмаз» и ООО «Океан молодости», 80% доли в ООО «Праймфуд» и ООО «Рыбная история», 50% доли в ООО «Три кошки», ООО «Подари мечту» и ООО «Оливия групп».

Кроме того, решением суда был арестован пай в закрытом инвестиционном фонде рыночных финансовых инструментов «РСХБ-Фонд Золото», мотоцикл Harley-Davidson стоимостью четыре миллиона рублей, УАЗ «Буханка» и семь прицепов на общую сумму в два миллиона рублей, вездеход-амфибия за порядка 10 миллионов рублей, два гидроцикла и аэролодка общей стоимостью 13 миллионов рублей.

Также под арест пошли два охотничьих ружья стоимостью около одного миллиона рублей.

Это был полный список арестованного имущества, не включая земельные участки и недвижимость. Они принадлежат семье Блиновских, а указанное в списке арестованное имущество является активами конкретно Алексея.

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#оружие
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#земельные участки
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#суд
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«Это большая трагедия»: муж Елены Ваенги высказался о смерти поклонницы певицы на концерте в Твери
25 февраля 2025, 13:46

Елена Ваенга (фото: Instagram* @vaengaofficial)

71-летняя пенсионерка Тамара скончалась во время концерта Елены Ваенги в Твери. Супруг певицы Роман Садырбаев выразил соболезнования родным ушедшей из жизни зрительницы выступления.
23 февраля заслуженная артистка России Елена Ваенга дала концерт в ДК «Пролетарка» в Твери. После первого отделения двум пожилым зрительницам стало плохо. На место прибыли медики. Им удалось спасти одну женщину, а вторая скончалась ещё до их приезда. По словам зрителей, в зале было слишком душно, но организаторы никак не отреагировали на жалобы.

Причиной смерти 71-летней Тамары назвали оторвавшийся тромб. Узнав о произошедшем в зале, Ваенга не смогла продолжить выступление и перенесла концерт на 29 ноября. Она уточнила, что все билеты будут действительны, доплачивать не придётся.

Супруг исполнительницы в беседе с VOICE прокомментировал смерть поклонницы ваенги. Музыкант назвал случившееся трагедией и выразил искренние соболезнования родственникам погибшей.

«Искренне соболезнования родственникам. Это большая трагедия», – высказался Садырбаев.

Роман Садырбаев (фото: Instagram* @vaengaofficial)

Многие звёзды прокомментировали действия Ваенги. Так, Ольга Зарубина отметила, что в такой ситуации было бы очень сложно продолжать концерт, а бывшая жена Александра Малинина заявила, что певица поступила правильно.

Также инцидент прокомментировал музыкальный критик Сергей Соседов. Он подчеркнул, что, оказавшись на месте Елены, не стал бы останавливать выступление, однако назвал её решение верным.

«Лену трагедия не надломит: это исключено. Отработав почти всё выступление, она перенесла его на другую дату по тем же билетам. Получается, что она второй концерт даст бесплатно. Это, конечно, поступок. Она, безусловно, выделяется из мира шоу-бизнеса», – заявил телеведущий.
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*запрещён в РФ
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#тверская область
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На Урале главу поселения, депутата и его сына задержали по подозрению в убийстве
25 февраля 2025, 12:35

Фото: iStock/Rawf8

Правоохранительные органы задержали главу Рымникского сельского поселения Брединского района Челябинской области, депутата этого района и его сына по подозрению в убийстве местной жительницы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По предварительной версии, женщина много жаловалась на плохую работу властей.

Отмечается, что жительница Брединского района Гульназ имела давний конфликт с главой села Дмитрием Рудским и депутатом Александром Брухалем. Женщина называла их крысами и беспредельщиками. По словам родственников погибшей, она была одноклассницей Брухаля, который преследовал её на протяжении двух лет.

По версии следователей, 23 февраля чиновники перебрали с алкоголем и приехали к её дому. Напуганная Гульназ вызвала полицейских, но было уже поздно. Брухаль и Рудской ворвались в дом, схватили женщину и увезли её на окраину села, где избили руками и лопатой. Позже тело жертвы со следами ожогов было обнаружено в овраге на обочине дороги.

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