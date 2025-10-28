В Люберцах после капремонта открылась детская музыкальная школа № 2

28 октября 2025, 17:38

оригинал Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

27 октября в Люберцах состоялось торжественное открытие детской музыкальной школы № 2 после капитального ремонта. Это одно из пяти учреждений, обновлённых в 2025 году по региональной программе Московской области по капитальному ремонту детских школ искусств. Новые здания также приняли учеников в Бронницах, Королёве, Красногорске и Дубне, сообщает Министерство культуры и туризма региона.







Люберецкая школа — одно из старейших учебных заведений региона в сфере культуры. В 2027 году она отметит своё 60-летие.



В ходе капремонта полностью обновлены фасад, кровля, перекрытия и инженерные сети, выполнена внутренняя отделка. В школе появился концертный зал, проведена перепланировка помещений, закуплены новые музыкальные инструменты и мебель.



Сейчас здесь обучается около 400 детей по направлениям фортепиано, народные, духовые, ударные и струнные инструменты, хоровое пение, живопись и подготовительное отделение.

На 2025–2026 годы запланировано открытие после капитального ремонта ещё десяти школ искусств, включая школу в посёлке ВУГИ городского округа Люберцы.

