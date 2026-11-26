В уборке от снега исторического центра Клина задействовали тяжёлую технику
Видео: корреспондент ГАУ МО АИС «Подмосковье»
Усиленная работа по уборке снега проводится в Клину. Для расчистки исторического центра города привлекли трактор «Беларус» и экскаваторы. Об этом сообщает корреспондент ГАУ МО АИС «Подмосковье».
Мощный снегопад, вызванный балканским циклоном Wilka, продолжается в столичном регионе уже третьи сутки.
«Тяжёлая техника расчищает центральную территорию площадью более двух тысяч квадратных метров. Кроме того, сотрудники коммунальных служб вручную убирают снег с проходов к Троицкому собору, Торговым рядам и МФЦ», — говорится в сообщении.Расчистку с помощью ручного снегоуборщика провели на смотровой площадке, расположенной за собором, а также на пешеходной части бульвара на улице Папивина.
Все очищенные поверхности обрабатывают материалами от наледи. Собранный снег вывозят на грузовиках на специальный полигон.