В ноябре подмосковные станции водоподготовки произвели 5 млн м³ воды

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

За ноябрь жители Подмосковья получили более 5 млн м³ питьевой воды. Такие данные привели в Мособлводоканале — подмосковном предприятии, которое обеспечивает регион водой и отвечает за водоотведение.



Ежедневно услуги Мособлводоканала используют около 1,2 млн человек. В систему входит почти 2 000 километров трубопроводов.

Их обслуживают семь филиалов предприятия. Специалисты контролируют 584 водозаборных узла.

Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Каждый узел оснащён системой глубокой фильтрации:
  • воду поднимают из артезианских скважин,
  • очищают,
  • только потом подают жителям.
В Мособлводоканале отметили, что они регулярно обновляют технологии и оборудование станций водоочистки. Качество воды постоянно проверяют лаборатории — на всех этапах — от источника до подачи в дома.
