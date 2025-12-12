В ноябре подмосковные станции водоподготовки произвели 5 млн м³ воды

12 декабря 2025, 09:36

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

За ноябрь жители Подмосковья получили более 5 млн м³ питьевой воды. Такие данные привели в Мособлводоканале — подмосковном предприятии, которое обеспечивает регион водой и отвечает за водоотведение.





Ежедневно услуги Мособлводоканала используют около 1,2 млн человек. В систему входит почти 2 000 километров трубопроводов.



Их обслуживают семь филиалов предприятия. Специалисты контролируют 584 водозаборных узла.



Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области Каждый узел оснащён системой глубокой фильтрации: