В ноябре подмосковные станции водоподготовки произвели 5 млн м³ воды
За ноябрь жители Подмосковья получили более 5 млн м³ питьевой воды. Такие данные привели в Мособлводоканале — подмосковном предприятии, которое обеспечивает регион водой и отвечает за водоотведение.
Ежедневно услуги Мособлводоканала используют около 1,2 млн человек. В систему входит почти 2 000 километров трубопроводов.
Их обслуживают семь филиалов предприятия. Специалисты контролируют 584 водозаборных узла.
Каждый узел оснащён системой глубокой фильтрации:
- воду поднимают из артезианских скважин,
- очищают,
- только потом подают жителям.