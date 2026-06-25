В Подмосковье в этом году установят около 60 блочно-модульных котельных

25 июня 2026, 09:06

оригинал Фото: пресс-служба Минэнерго МО

57 блочно-модульных котельных (БМК) установят в Московской области в текущем году. В настоящее время в работе уже 53 объекта. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства энергетики.





Блочно-модульная конструкция заметно сокращает срок строительства: монтаж значительной части оборудования и инженерных систем проводится на заводе, а на месте рабочие собирают уже готовые модули. Для надёжности и удобства в обслуживании привлекаются только отечественные поставщики.





«Для реализации самой масштабной в России программы модернизации теплоснабжения необходимо тесное взаимодействие с производителями оборудования по всей стране. Мы выбираем предприятия, способные обеспечить высокое качество продукции и соблюдение сроков поставки. Важно также, чтобы оборудование было современным, отечественным и максимально унифицированным», — сказал глава Минэнерго Подмосковья Сергей Воропанов.