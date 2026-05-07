В Подольске отчитались о ходе возведения ЖК «Новый Весенний»
На возобновлённом строительстве ЖК «Новый Весенний» в Подольске ведутся активные работы. О них рассказали в пресс-службе министерства жилищной политики Московской области.
Процесс организован так, чтобы синхронизировать выполнение сразу нескольких действий.
«На площадке последовательно выстраивается технологическая цепочка, позволяющая одновременно проводить монолитные и кладочные работы, а также подготовку последующих инженерных этапов», — говорится в сообщении.В доме предусмотрены квартиры разных планировок — от однокомнатных до трёхкомнатных. Покупатели смогут приобрести жильё без отделки, с черновой или чистовой отделкой. На первом этаже будут коммерческие помещения под магазины и кафе. На прилегающей территории обустроят парковку и установят детские и спортивные площадки.