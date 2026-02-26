В Люберцах построят новые блочно-модульные котельные и сменят 16 участков теплосетей
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудил с главой Люберец Владимиром Волковым модернизацию системы ЖКХ. Как рассказал Волков, в прошлом году в городском округе завершили капремонт теплосети от квартальной котельной в посёлке Калинина до Центрального теплового пункта Люберецкой теплосети и тепломагистрали в Малаховке.
Задача на этот год – построить две новые блочно-модульные котельные в деревне Марусино и на улице Попова в Люберцах, провести капремонт котельной на улице Воинов-Интернационалистов также в Люберцах.
Кроме того, две новые БМК рассчитывают установить в деревне Островцы и в посёлке Опытное поле. Помимо этого, в Люберцах, Дзержинском и Октябрьском в 2026 году должны обновить и заменить 16 участков теплосетей.
В муниципалитете ведут большую работу по водоснабжению и водоотведению. В прошлом году реконструировали водозаборный узел на улице 8 Марта в Люберцах, капитально отремонтировали коллектор в Дзержинском и установили станцию водоочистки. Благодаря этому более 11 000 жителей обеспечили качественной водой.
В плане на 2026-2027 годы – реконструкция еще четырёх ВЗУ в Дзержинском и Люберцах, в 2028-м – строительство второй нитки водовода в Томилино, капитальное обновление канализационного коллектора на ул. Лесная в Люберцах.
До конца 2029 года в Дзержинском планируют реконструировать очистные сооружения.
