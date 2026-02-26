В Люберцах построят новые блочно-модульные котельные и сменят 16 участков теплосетей

26 февраля 2026, 18:14

оригинал

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудил с главой Люберец Владимиром Волковым модернизацию системы ЖКХ. Как рассказал Волков, в прошлом году в городском округе завершили капремонт теплосети от квартальной котельной в посёлке Калинина до Центрального теплового пункта Люберецкой теплосети и тепломагистрали в Малаховке.