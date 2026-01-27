Достижения.рф

В Люберцах построят новую школу и детский сад к 2027 году

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области

В поселке Красково городского округа Люберцы продолжают строительство современного воспитательно-образовательного комплекса. Там будет школа на 500 учеников и детский сад для 120 малышей. Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.



В комплексе создают библиотечно-информационный центр с персональными и групповыми рабочими зонами, современными IT-кабинетами и просторными читальными залами. Такое пространство объединит привычные форматы обучения с цифровыми технологиями.

Архитектурный проект комплекса в Краскове получил премию Союза московских архитекторов в номинации «Лучшая реализация строительного объекта» международного конкурса «НАША ШКОЛА». Авторы проекта сделали акцент на комфортной детской среде и при этом гармонично вписали здание в уже существующую застройку.

Завершить строительство воспитательно-образовательного комплекса планируют в 2027 году.

В Министерстве жилищной политики Московской области напомнили, что подмосковные застройщики — ПИК, «Самолет», «Гранель», ФСК и другие — строят школы, детские сады и другие социальные объекты в жилых комплексах в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных средств.

Ирина Паршина

