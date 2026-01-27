В Люберцах построят новую школу и детский сад к 2027 году

27 января 2026, 09:21

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области

В поселке Красково городского округа Люберцы продолжают строительство современного воспитательно-образовательного комплекса. Там будет школа на 500 учеников и детский сад для 120 малышей. Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.