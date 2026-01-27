В Люберцах построят новую школу и детский сад к 2027 году
В поселке Красково городского округа Люберцы продолжают строительство современного воспитательно-образовательного комплекса. Там будет школа на 500 учеников и детский сад для 120 малышей. Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.
В комплексе создают библиотечно-информационный центр с персональными и групповыми рабочими зонами, современными IT-кабинетами и просторными читальными залами. Такое пространство объединит привычные форматы обучения с цифровыми технологиями.
Архитектурный проект комплекса в Краскове получил премию Союза московских архитекторов в номинации «Лучшая реализация строительного объекта» международного конкурса «НАША ШКОЛА». Авторы проекта сделали акцент на комфортной детской среде и при этом гармонично вписали здание в уже существующую застройку.
Завершить строительство воспитательно-образовательного комплекса планируют в 2027 году.
В Министерстве жилищной политики Московской области напомнили, что подмосковные застройщики — ПИК, «Самолет», «Гранель», ФСК и другие — строят школы, детские сады и другие социальные объекты в жилых комплексах в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных средств.
