В подмосковных Мытищах открыли новый паркинг на 500 машин

27 января 2026, 09:09

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области

В жилом квартале «Ярославский» в городском округе Мытищи открыли новый паркинг на 500 машино-мест. Министерство жилищной политики Московской области выдало компании ПИК разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Об этом сообщили в ведомстве.







Восьмиэтажный паркинг общей площадью около 14 000 м² рассчитан на 500 автомобилей. На первом этаже разместили посты автомойки и вспомогательные помещения. Для удобства водителей в здании установили лифт.



Жилой квартал «Ярославский» расположен в Мытищах, примерно в шести километрах от МКАД. Сейчас здесь уже заселили 25 жилых домов. В квартале работают четыре детских сада, поликлиника и три школы, включая одну из самых крупных в Московской области. А еще здесь открыли спортивную школу с инклюзивным образованием.



В ближайшее время в «Ярославском» построят еще один детский сад для 300 малышей, общественное пространство PlayHub «Акведук» и пешеходный бульвар.



Подмосковные застройщики — ПИК, «Самолет», «Гранель», ФСК и другие — возводят социальную инфраструктуру в жилых комплексах в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников финансирования.