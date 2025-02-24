В Люберцах построят воспитательно-образовательный комплекс на 620 мест

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Воспитательно-образовательный комплекс, состоящий из школы на 500 учеников и детского сада на 120 воспитанников, появился на территории жилого комплекса «Легенда Коренёво» в посёлке Красково городского округа Люберцы, разрешение на строительство уже выдано, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«В воспитательно-образовательном центре будут универсальные классы, а также лаборатории, кабинеты искусства, музыкальные классы, актовый зал, художественные мастерские и зоны проектной деятельности. В состав центра войдёт двухэтажный библиотечно-информационный центр, рассчитанный как на индивидуальную, так и на групповую работу», — говорится в сообщении.В здании предусмотрен спортивный зал с площадками для командных игр и скалодромом, а на прилегающей территории обустроят футбольное поле, беговые дорожки и зоны подвижных игр.
Читайте также:
В Павловском Посаде на месте ТРЦ-недостроя создадут пешеходную зону и парковку
В Балашихе проверили ход строительства четвёртого корпуса ЖК «Квартал Авиаторов»
В трёх новостройках одинцовского ЖК «Одинград» завершилась выдача ключей
Лев Каштанов