В Люберцах построят воспитательно-образовательный комплекс на 620 мест

Первые в этом сезоне финалы Национальной технологической олимпиады (НТО) для школьников 8-11 классов состоялись в России в категориях «Разработка мобильных приложений» и «Технологии виртуальной реальности», в число призёров в обоих направлениях вошли ребята их Московской области, сообщает пресс-служба НТО.