В Подмосковье по заявкам жителей в июне убрали более 4500 подъездов

13 июля 2026, 18:50

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За июнь по заявкам жителей Подмосковья провели уборку более чем 4500 подъездов. Такие данные привели в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.





Там напомнили, что ответственность за содержание подъездов в чистоте и порядке несёт управляющая организация, обслуживающая многоквартирный дом.

«Это важное условие комфортного проживания. Регулярная влажная уборка, подметание мест общего пользования, очистка входных дверей – пункты, которые должна выполнять управляющая компания. Полный перечень и периодичность работ должны быть включены в договор управления МКД. В течение июня по заявкам жителей региона коммунальщики убрали от мусора и грязи более 4500 подъездов», – отметили в пресс-службе.