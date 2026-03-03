В Щёлкове открывается выставка сказочных книжных иллюстраций
Выставка книжной иллюстрации «Сказки для детей и их родителей» открывается сегодня, 3 марта, в Щёлковском историко-художественном музее. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
В экспозицию вошли работы художника-иллюстратора Ольги Ионайтис.
«Посетители увидят иллюстрации к произведениям Ганса Христиана Андерсена, Кеннета Грэма, Самуила Маршака и к норвежским сказкам. Кроме того, представлены станковые работы Ольги Ионайтис, созданные за последние пять лет», — говорится в сообщении.Ольга Ионайтис окончила Московского полиграфического института. Она проиллюстрировала более 150 детских книг как российских, так и зарубежных авторов.
Выставка продлится до 28 марта. Возрастных ограничений нет.