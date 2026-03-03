Подмосковные врачи достали из кишечника ребёнка 30 магнитов
30 магнитов вытащили из кишечника четырёхлетней девочки врачи Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД). Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
Ребёнка с сильной рвотой привезла бригада скорой помощи. Ранее родители обнаружили, что дома исчез магнитный конструктор неокуб.
«Врачи провели исследования и обнаружили в тонком кишечнике девочки 30 магнитных шариков диаметров по десять миллиметров. Магниты извлекли лапароскопически — через маленькие проколы», — рассказал врач детского хирургического отделения Сергей Борисов.После операции состояние девочки сразу улучшилось. Сейчас её уже выписали домой.
