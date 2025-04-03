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В Люберцах проведут открытый турнир по квадро- и мотогонкам

Фото: пресс-служба администрации г.о. Люберцы

Фото: пресс-служба администрации г.о. Люберцы

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Открытый турнир по гонкам на мотоциклах и квадроциклах «Песочный спринт» состоится в субботу, 19 апреля, в деревне Сосновка городского округа Люберцы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Такие гонки мы проводим впервые. Это турнир для настоящих ценителей бездорожья и адреналина. Ждём зрителей и, конечно же, участников!» — сказал руководитель Дирекции спортивных сооружений округа Люберцы Сергей Стрекаловский.
Соревнования будут проводиться в формате одиночного спринта: победителем турнира становится участник, показавший лучшее время.

Заезды будут проходить на эндуро-стадионе в деревне Сосновка. Координаты гоночной трассы: 55.667541, 38.066976. Возрастное ограничение мероприятия — 12+.

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Подмосковье сохранило лидерские позиции в рейтинге качества городской среды
03 апреля 2025, 12:15

Фото: пресс-служба администрации г.о. Люберцы

Подмосковье в седьмой раз вошло в топ-3 ежегодного рейтинга российских регионов по качеству городской среды, составленного специалистами Минстроя РФ, сообщает Минблагоустройства Московской области.
«Московская область является одним из лидеров индекса качества городской среды, ежегодно улучшая свои показатели. Все города Подмосковья имеют статус населённых пунктов с благоприятной городской средой. Самым важным результатом для нас является то, что жители видят результаты нашей работы, и приятно, что наши усилия отмечает Минстрой России», — сказал заместитель председателя подмосковного правительства — министр благоустройства региона Михаил Хайкин.
При составлении индекса качества городской среды учитываются 36 различных показателей, включая социально-досуговую, уличную и общественно-деловую инфраструктуру.

В число лидеров рейтинга вошли следующие города Московской области: Реутов, Красногорск, Лобня, Котельники, Можайск, Истра, Руза и Верея. Регион также отметили за прирост качества городской среды по сравнению с 2019 годом.

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В Подмосковье подали уже более 18 тыс. онлайн-заявлений на запись в школу
03 апреля 2025, 11:55

Фото: istockphoto.com/Wavebreakmedia

Запись в школу открылась на портале госуслуг Московской области 1 апреля, за два дня этой услугой воспользовались более 18 тысяч раз, сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«Услуга «Запись в школу» размещена в разделе «Образование», подразделе «Образование детям». Записаться можно также через приложение «Добродел». Заявки принимаются до 30 июня. В этот период ребёнка можно записать в первый класс по месту регистрации, а также оформить запись детей с льготным правом зачисления», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что тем, кто уже написал заявление на перевод ребёнка из детского сада в школу в рамках одного образовательного комплекса, оформлять онлайн-заявку не нужно.

Запись детей в школу не по месту регистрации откроется 6 июля.

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В Подмосковье хирурги прооперировали мужчину с жабрами
03 апреля 2025, 11:40

Фото: пресс-служба Минздрава МО

26-летнего мужчину с аномальным развитием жаберной щели прооперировали врачи Долгопрудненской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Пациент поступил с крупной опухолью на шее. Он рассказал, что заметил появление припухлости несколько лет назад. Опухоль постепенно росла, но к врачу мужчина обратился, только когда новообразование стало доставлять ощутимый дискомфорт. Исследование показало, что опухоль является доброкачественной и представляет из себя капсулу с жидкостным содержимым.

«Причиной появление опухоли оказалось нарушение эмбрионального развития — сохранение жаберной щели. На КТ мы обнаружили крупное кистозное образование: 8х5х5 сантиметров. Киста давила на пищевод и на сосуды, затрудняя кровоток к мозгу. Мы аккуратно выделили образование среди окружающих кровеносных сосудов и удалили. Фрагменты образования отправили на гистологическое исследование», — сказал заместитель главврача Долгопрудненской больницы по хирургии Евгений Кутырев.
Операция прошла успешно, спустя несколько дней после неё пациента выписали домой.

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Жители Подмосковья получили возможность отказаться от бумажных платёжек за ЖКУ
03 апреля 2025, 11:16

Фото: медиасток.рф

Пилотный проект по отказу от бумажных квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг в пользу электронных стартовал в Московской области, отказ можно оформить через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.
«Многие жители Московской области уже перешли на электронные квитанции, но до сих пор получают их дубликаты в бумажном виде, хотя иногда заглядывают в почтовый ящик только несколько раз в год. Теперь на региональном портале госуслуг появилась возможность полностью отказаться от бумаги и перейти на электронные платежки за ЖКУ», — сказала глава областного Мингосуправления Надежда Куртяник.
Для отказа от бумажных квитанций жителю Подмосковья нужно авторизоваться на областном госпортале и на странице сервиса дать согласие на получение единого платёжного документа (ЕПД) в электронном виде. Электронные квитанции начнут поступать в личный кабинет пользователя со следующего месяца.

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Спасатели напомнили жителям Подмосковья о правилах использования огнетушителей
03 апреля 2025, 10:38

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Профилактические рейды по пожарной безопасности проводят в Подмосковье работники Мособлпожспаса, особое внимание они уделяют вопросам, связанным с огнетушителями, сообщает пресс-служба ведомства.
«Огнетушители должны быть легко доступны и устойчивы, чтобы они не могли упасть или повредиться. Огнетушители нельзя закрывать вещами, так как это может усложнить их использование во время пожара. Кроме того, эти устройства нельзя хранить вблизи от печей, батарей, духовок и плит, в неотапливаемом помещении и в местах, доступных для детей», — говорится в сообщении.
Спасатели также рассказали о правилах использования разных видах огнетушителей. Например, пенным огнетушителем не рекомендуется тушить электроприборы, так как пена проводит электричество. А при применении углекислотного огнетушителя нужно следить за тем, чтобы тушащее вещество не попало на кожу.

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#подмосковье
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