В Люберцах проведут открытый турнир по квадро- и мотогонкам

Фото: пресс-служба администрации г.о. Люберцы
Открытый турнир по гонкам на мотоциклах и квадроциклах «Песочный спринт» состоится в субботу, 19 апреля, в деревне Сосновка городского округа Люберцы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Такие гонки мы проводим впервые. Это турнир для настоящих ценителей бездорожья и адреналина. Ждём зрителей и, конечно же, участников!» — сказал руководитель Дирекции спортивных сооружений округа Люберцы Сергей Стрекаловский.Соревнования будут проводиться в формате одиночного спринта: победителем турнира становится участник, показавший лучшее время.
Заезды будут проходить на эндуро-стадионе в деревне Сосновка. Координаты гоночной трассы: 55.667541, 38.066976. Возрастное ограничение мероприятия — 12+.
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