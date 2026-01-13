Загруженность дорог в Подмосковье утром 13 января составила четыре балла
Видео: пресс-служба МТДИ МО
Степень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро вторника, 13 января, составила четыре балла по десятибалльной шкале. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Пробки наблюдаются на 13 вылетных магистралях.
«Сложности с проездом отмечаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Калужское, Новорязанское, Рязанское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дорогах в Подмосковье сегодня утром насчитали свыше 767 тысяч машин. Это почти на 28% меньше, чем в среднем в прошлом месяце.
Жителей и гостей региона призывают быть внимательными за рулём, не превышать разрешённую скорость, соблюдать дистанцию и избегать резкого маневрирования.