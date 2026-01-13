Загруженность дорог в Подмосковье утром 13 января составила четыре балла

13 января 2026, 09:46

Видео: пресс-служба МТДИ МО

Степень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро вторника, 13 января, составила четыре балла по десятибалльной шкале. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Пробки наблюдаются на 13 вылетных магистралях.





«Сложности с проездом отмечаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Калужское, Новорязанское, Рязанское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.