В Щёлкове провели рейды по профилактике правонарушений среди школьников
Рейды, направленные на профилактику правонарушений среди детей и подростков, проводят в Щёлкове во время школьных каникул. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В рейдах участвуют полицейские, народные дружинники и преподаватели местных школ. Они напоминают ребятам о вреде никотина и алкоголя и предупреждают о риске быть втянутыми в серьёзные преступления.
«Последний рейд провели в микрорайоне Чкаловский. Он принёс результаты: нескольких подростков доставили в отделение полиции для проведения профилактических бесед», — говорится в сообщении.Участники рейда также проводили информационную кампанию по антитеррористической безопасности. Они раздавали школьникам и прохожим тематические брошюры.