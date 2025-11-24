Достижения.рф

В Щёлкове провели рейды по профилактике правонарушений среди школьников

Фото: пресс-служба администрации г.о. Щёлково

Рейды, направленные на профилактику правонарушений среди детей и подростков, проводят в Щёлкове во время школьных каникул. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.



В рейдах участвуют полицейские, народные дружинники и преподаватели местных школ. Они напоминают ребятам о вреде никотина и алкоголя и предупреждают о риске быть втянутыми в серьёзные преступления.

«Последний рейд провели в микрорайоне Чкаловский. Он принёс результаты: нескольких подростков доставили в отделение полиции для проведения профилактических бесед», — говорится в сообщении.
Участники рейда также проводили информационную кампанию по антитеррористической безопасности. Они раздавали школьникам и прохожим тематические брошюры.
Лев Каштанов

