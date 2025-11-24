В Щёлкове провели рейды по профилактике правонарушений среди школьников

24 ноября 2025, 11:23

Фото: пресс-служба администрации г.о. Щёлково

Рейды, направленные на профилактику правонарушений среди детей и подростков, проводят в Щёлкове во время школьных каникул. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





В рейдах участвуют полицейские, народные дружинники и преподаватели местных школ. Они напоминают ребятам о вреде никотина и алкоголя и предупреждают о риске быть втянутыми в серьёзные преступления.





«Последний рейд провели в микрорайоне Чкаловский. Он принёс результаты: нескольких подростков доставили в отделение полиции для проведения профилактических бесед», — говорится в сообщении.