В Подмосковье усилили контроль качества мяса на ярмарках
В Московской области ветеринарно-санитарные специалисты продолжают контролировать качество продукции на ярмарках и рынках. Главная задача — не допустить продажу опасных товаров животного и растительного происхождения, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Проверки охватывают все основные виды мяса: говядину, свинину, баранину, мясо птицы и крольчатину. Только в апреле специалисты провели более 3,1 тысячи исследований проб говядины, почти 7,7 тысячи — свинины, около 2 тысяч — баранины и свыше 9,9 тысячи — мяса птицы.
Лаборатории применяют комплексные методы контроля. Эксперты проводят физико-химические и дозиметрические исследования, а также пробу варки. Для свинины и крольчатины дополнительно используют трихинеллоскопию, которая помогает выявлять опасных паразитов.
По итогам проверок специалисты изъяли из продажи около 172 килограммов мяса, не соответствующего требованиям безопасности. В ведомстве также отметили важность регулярной аттестации сотрудников. После последней комиссии право на клеймение мяса и мясной продукции получили 16 специалистов.
Жителям региона рекомендуют покупать мясо только в официальных торговых точках, где продавцы предоставляют ветеринарно-сопроводительные документы. При покупке продукции «с рук» или в местах несанкционированной торговли подтвердить ее качество невозможно. Адреса и график работы ярмарок доступны на портале «Мой АПК».
