В мае в Москве и Подмосковье пройдёт форум гостеприимства «Кухня без границ»
С 20 по 30 мая 2026 года в Москве и Московской области состоится Форум гостеприимства «Кухня без границ». Организатор — АНО «Федерация развития индустрии гостеприимства и туризма «Душа народа».
Форум приурочили к Году единства народов России. Мероприятие популяризирует национальные традиции и развивает гастротуризм. Проект поддерживают отраслевые ассоциации, ресторанные федерации и партийный проект «Единой России» «Выбирай своё».
«Кухня без границ» объединяет власть, бизнес и общество. Площадка создаёт новые турпродукты и формирует список мест, рекомендованных туристам. В программе: фестиваль «Место, где вкусно», семейный и женский кулинарные конкурсы, а также соревнования для фотографов и видеографов.
Автор проекта Татьяна Аршинова приглашает к сотрудничеству представителей бизнеса и власти. Положения о конкурсах разместили на сайте организации.
