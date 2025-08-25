Столичные росгвардейцы задержали подозреваемого в нанесении ножевого ранения
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по г. Москве
Столичные росгвардейцы задержали 42-летнего мужчину, подозреваемого в нанесении ножевого ранения своему оппоненту. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии по городу Москве.
Во время патрулирования охраняемого гостиничного объекта на востоке города сотрудники вневедомственной охраны получили сигнал «Тревога». По прибытию на место происшествия в одном из хостелов они обнаружили пострадавшего с ножевым ранением в левое бедро.
По предварительным данным, между постояльцами возник бытовой конфликт, который перерос в насилие. Пострадавший был госпитализирован бригадой скорой помощи в одну из городских больниц.
Следственно-оперативная группа изъяла у подозреваемого нож в присутствии понятых. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
