Столичные росгвардейцы задержали подозреваемого в нанесении ножевого ранения

25 августа 2025, 14:33

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по г. Москве

Столичные росгвардейцы задержали 42-летнего мужчину, подозреваемого в нанесении ножевого ранения своему оппоненту. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии по городу Москве.