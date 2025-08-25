Семейная пара из Туапсе пойдёт под суд за организацию проституции
В Туапсе семейная пара обвиняется в организации проституции. Теперь им грозит до пяти лет колонии, пишет Telegram-канал Kub Mash.
Отмечается, что муж занимался поиском девушек, готовых заниматься проституцией, а жена координировала работу с клиентами – подбирала «работниц» по интересам и организовывала им такси.
По данным следствия, супруги чётко разделили обязанности, что позволило им эффективно управлять преступной схемой. Сейчас против пары возбуждено уголовное дело, им грозит до пяти лет лишения свободы.
В то же время девушки, вовлечённые в этот бизнес, оказались в сложной ситуации – их ждёт не только общественное осуждение, но и перспектива остаться «на улице» без поддержки. Следствие продолжается, материалы дела переданы в суд.
Читайте также: