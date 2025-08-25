Семейная пара из Туапсе пойдёт под суд за организацию проституции

25 августа 2025, 14:29

В Туапсе семейной паре грозит до пяти лет тюрьмы за организацию проституции

Фото: iStock/Richard Villalonundefined undefined

В Туапсе семейная пара обвиняется в организации проституции. Теперь им грозит до пяти лет колонии, пишет Telegram-канал Kub Mash.