Семейная пара из Туапсе пойдёт под суд за организацию проституции

В Туапсе семейной паре грозит до пяти лет тюрьмы за организацию проституции
Фото: iStock/Richard Villalonundefined undefined

В Туапсе семейная пара обвиняется в организации проституции. Теперь им грозит до пяти лет колонии, пишет Telegram-канал Kub Mash.



Отмечается, что муж занимался поиском девушек, готовых заниматься проституцией, а жена координировала работу с клиентами – подбирала «работниц» по интересам и организовывала им такси.

По данным следствия, супруги чётко разделили обязанности, что позволило им эффективно управлять преступной схемой. Сейчас против пары возбуждено уголовное дело, им грозит до пяти лет лишения свободы.

В то же время девушки, вовлечённые в этот бизнес, оказались в сложной ситуации – их ждёт не только общественное осуждение, но и перспектива остаться «на улице» без поддержки. Следствие продолжается, материалы дела переданы в суд.

Анастасия Чинкова

