В результате атаки БПЛА на дом в Люберцах повреждения получили пять этажей

20 сентября 2026, 19:10

оригинал Фото: istockphoto/shcherbak volodymyr

В результате атаки БПЛА на многоквартирный дом, расположенный по адресу: г. Люберцы, ул. Летчика Ларюшина, д. 4, корп. 1, подъезд 1, повреждено пять этажей и десять квартир, в которых проживают порядка 40 человек. Об этом стало известно 20 сентября.