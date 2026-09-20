В результате атаки БПЛА на дом в Люберцах повреждения получили пять этажей
В результате атаки БПЛА на многоквартирный дом, расположенный по адресу: г. Люберцы, ул. Летчика Ларюшина, д. 4, корп. 1, подъезд 1, повреждено пять этажей и десять квартир, в которых проживают порядка 40 человек. Об этом стало известно 20 сентября.
Как сообщили в Фонде капитального ремонта Московской области, на месте развернули круглосуточный пункт временного размещения. Жителям предоставили горячее питание, чай, воду, предметы личной гигиены и места для отдыха.
Совместно со Следственным комитетом, ГБУ УТНКР, ФКР МО, управляющей компанией и председателем МКД организован поквартирный обход. По данным Фонда капитального ремонта Московской области, коммуникации дома не пострадали — подача воды и электроэнергии осуществляется в штатном режиме. Запущен один грузовой лифт.
Для восстановления теплового контура сформировано десять бригад, подлежат замене 220 окон. Демонтаж аварийных элементов фасада выполняют шесть промышленных альпинистов. Разбор завалов и уборку мусора ведут 60 человек.
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