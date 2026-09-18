Ветераны спецоперации приняли участие в голосовании в Люберцах

18 сентября 2026, 20:00

Фото: пресс-служба администрации г. о. Люберцы

В Люберцах голосовать на избирательные участки на выборах депутатов Госдумы и Мособлдумы пришли представители местного отделения Ассоциации ветеранов СВО. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.





Свои голоса отдали руководитель Люберецкого отделения организации Александр Кулагин, а также ветеран СВО, Герой ДНР, кавалер двух орденов Мужества, директор спортивной школы олимпийского резерва Кирилл Соснин.

«Для ветеранов участие в выборах – это продолжение ответственности за свою страну в мирной жизни. Мы привыкли отвечать за тех, кто рядом. Сегодня это проявляется в том числе через участие в общественной жизни», – отметил Кулагин.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Люберцы

«Сегодня я сделал свой выбор. Для меня участие в голосовании – возможность выразить свою позицию по вопросам, которые касаются жизни страны и региона. Сейчас особенно важно сохранять внимание к тому, как развивается наша страна и какой она будет дальше», – сказал Кирилл.