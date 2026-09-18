Ветераны спецоперации приняли участие в голосовании в Люберцах
В Люберцах голосовать на избирательные участки на выборах депутатов Госдумы и Мособлдумы пришли представители местного отделения Ассоциации ветеранов СВО. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
Свои голоса отдали руководитель Люберецкого отделения организации Александр Кулагин, а также ветеран СВО, Герой ДНР, кавалер двух орденов Мужества, директор спортивной школы олимпийского резерва Кирилл Соснин.
«Для ветеранов участие в выборах – это продолжение ответственности за свою страну в мирной жизни. Мы привыкли отвечать за тех, кто рядом. Сегодня это проявляется в том числе через участие в общественной жизни», – отметил Кулагин.
Соснин – финалист программы «Герои Подмосковья». После возвращения из зоны спецоперации он продолжил работу в Люберцах и сейчас возглавляет спортивную школу олимпийского резерва. Под его руководством спортшкола работает с юными спортсменами.
«Сегодня я сделал свой выбор. Для меня участие в голосовании – возможность выразить свою позицию по вопросам, которые касаются жизни страны и региона. Сейчас особенно важно сохранять внимание к тому, как развивается наша страна и какой она будет дальше», – сказал Кирилл.Представители Люберецкого отделения Ассоциации ветеранов СВО уже около года участвуют в общественной жизни округа, встречаются с жителями, занимаются патриотическим воспитанием, поддерживают проекты, связанные с военно-патриотической работой и развитием молодёжного спорта.