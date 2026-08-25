В Подмосковье запустят ежегодную акцию по сбору яблок и бахчевых

25 августа 2026, 15:10

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

В Подмосковье стартует экологическая акция по сбору излишков плодово-бахчевой продукции. Она будет проходить с 7 по 28 сентября, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.





Брендированные баки установят вблизи СНТ, у овощных палаток, сельскохозяйственных рынков и бахчевых развалов.

«Конец августа и начало сентября – пора сбора урожая. В эти недели нагрузка на контейнерные площадки заметно растёт, особенно в СНТ. Чтобы яблоки, арбузы и тыквы не превращались в стихийные навалы, мы и в этом году открываем более 100 специальных точек сбора. Они будут расположены у рынков, дачных кооперативов и многоквартирных домов. Это простое и удобное решение уже не первый год пользуется спросом у людей», – вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.