Задержанного пронос в колонию наркотиков сотрудника ФСИН отправили по арест

01 декабря 2025, 12:10

оригинал Фото: istockphoto.com/AMilkin

Надзирателя подмосковной колонии, обвиняемого в передаче наркотиков осуждённым, отправили под арест на два месяца. Такое решение принял Коломенский городской суд, сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области».





По версии обвинения, младший инспектор группы надзора отдела безопасности исправительной колонии №6 договорился с осуждённым, что передаст им наркотики за взятку в размере 45 тысяч рублей.





«При личном досмотре у инспектора обнаружили и изъяли наркотические средства в крупном размере», — говорится в сообщении.