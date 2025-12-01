Задержанного пронос в колонию наркотиков сотрудника ФСИН отправили по арест
Надзирателя подмосковной колонии, обвиняемого в передаче наркотиков осуждённым, отправили под арест на два месяца. Такое решение принял Коломенский городской суд, сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области».
По версии обвинения, младший инспектор группы надзора отдела безопасности исправительной колонии №6 договорился с осуждённым, что передаст им наркотики за взятку в размере 45 тысяч рублей.
«При личном досмотре у инспектора обнаружили и изъяли наркотические средства в крупном размере», — говорится в сообщении.Против попавшегося надзирателя завели уловное дело по двум статьям: «Получение должностным лицом взятки» и «Превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности».