В Наро-Фоминске стартует реконструкция детского сада №6

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

Здание детского сала №6 в Наро-Фоминске ждут значительные преобразования. Работы по реконструкции начнутся в декабре текущего года. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.



Проект обновлённого детсада представитель подрядчика продемонстрировал на встрече с замглавы округа Светланой Малыхиной и родителями воспитанников.

«В здании появится дополнительный — третий — этаж, благодаря чему число мест увеличится со 140 до 200. Проектом предусматривается также создание физкультурного зала и помещений для творческих занятий и увеличение музыкального зала. Кроме того, увеличится прогулочная зона на прилегающей территории», — говорится в сообщении.
В ходе встречи подрядчик также ответил на вопросы родителей.
