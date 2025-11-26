В Наро-Фоминске стартует реконструкция детского сада №6

26 ноября 2025, 09:49

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

Здание детского сала №6 в Наро-Фоминске ждут значительные преобразования. Работы по реконструкции начнутся в декабре текущего года. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Проект обновлённого детсада представитель подрядчика продемонстрировал на встрече с замглавы округа Светланой Малыхиной и родителями воспитанников.





«В здании появится дополнительный — третий — этаж, благодаря чему число мест увеличится со 140 до 200. Проектом предусматривается также создание физкультурного зала и помещений для творческих занятий и увеличение музыкального зала. Кроме того, увеличится прогулочная зона на прилегающей территории», — говорится в сообщении.