Начальника колонии ФСИН арестовали по делу о крупной взятке
Начальника ИК‑29 УФСИН в Тольятти арестовали по делу о получении взятки в крупном размере. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу судов региона.
Как уточняется, Автозаводский районный суд города удовлетворил ходатайство следствия. Он избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Под арестом фигурант проведет до 4 апреля.
