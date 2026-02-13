Начальника колонии ФСИН арестовали по делу о крупной взятке

13 февраля 2026, 13:10

Начальника колонии № 29 в Тольятти арестовали по делу о крупной взятке

Фото: istockphoto/choochart choochaikupt

Начальника ИК‑29 УФСИН в Тольятти арестовали по делу о получении взятки в крупном размере. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу судов региона.