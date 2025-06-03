В Центре Рошаля спасли от инвалидности юную спортсменку

03 июня 2025, 14:24

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Врачи Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля спасли юной спортсменке тазобедренный сустав. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





В клинику поступила 14-летняя девочка, занимающаяся конным спортом. Два года она страдала от прогрессирующего асептического некроза головки бедренной кости. Это заболевание, как правило, вызывают чрезмерные спортивные нагрузки. Такое осложнение часто бывает у юных спортсменов: постоянные перегрузки приводят к сдавлению сосудов, питающих костную ткань.

«Мы столкнулись с выраженной деформацией – сустав потерял шаровидную форму, и это грозило девочке инвалидностью. В ходе сложной четырехчасовой операции мы восстановили анатомию сустава, укрепили вертлужную впадину костным трансплантатом, а вместо гипса установили современный аппарат внешней фиксации», – рассказал заведующий отделением травматологии и ортопедии №2 ДКЦ Алексей Иванов.