В Подмосковье ждут доноров с тремя редкими группами крови
Людей с первой, второй и третьей отрицательными группами крови приглашают сдать кровь для нужд больниц Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Приглашаем доноров с I, II и III группами крови с отрицательным резус-фактором. Донорская кровь необходима пациентам с ожогами и сильной кровопотерей, пострадавшим в ДТП, онкобольным, людям с заболеваниями крови и новорождённым с различными патологиями», — сказала заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Фёдорова.Сделать донацию можно в Московском областном центре крови по адресу: Москва, улица Металлургов, 37а. Приём доноров там ведётся ежедневно с 8 утра до 14:00. Кроме того, кровь можно сдать в отделениях областного Центра крови в Подольске, Орехово-Зуеве, Щёлкове и Воскресенске.
Полная информация о донорстве в Подмосковье размещена по ссылке.