Жительница Чехова попалась на краже из магазина носков, дезодорантов и кофе
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Сотрудники вневедомственной охраны задержали в Чехове 33-летнюю местную жительницу по подозрению в краже товаров из супермаркета. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
Сигнал тревоги поступил из магазина, расположенного на улице Полиграфистов.
«Прибывшие на место росгвардейцы выяснили, что одна из покупательниц забрала с полок шесть дезодорантов, 11 пар носков, принадлежности для маникюра и педикюра, а также четыре упаковки кофе, сложила товары в пакет и попыталась пройти мимо касс, не заплатив. Общая сумма ущерба составила около 15 тысяч рублей», — говорится в сообщении.Недобросовестную покупательницу задержали. Оказалось, что у неё есть криминальное прошлое — ранее её судили за кражу, незаконное пересечение границы и организацию притона.