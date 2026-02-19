Достижения.рф

В Зарайске росгвардейцы помогли освободить машину, застрявшую в сугробе

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Легковую иномарку, застрявшую в сугробе, помогли вытащить на дорогу сотрудники вневедомственной охраны. Инцидент произошёл в Зарайске. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.



Увязший в снегу автомобиль росгвардейцы заметили, когда были на маршруте патрулирования.

«Самостоятельно выбраться из снежной ловушки водитель не мог. Тогда сотрудники Росгвардии прицепили к его машине буксировочный трос и вытащили автомобиль на расчищенный участок дороги», — говорится в сообщении.
Водитель поблагодарил росгвардейцев за помощь и уехал.

Ранее сообщалось, что в Воскресенске сотрудники вневедомственной охраны задержали по приметам рецидивиста, который украл из местного супермаркета рыбу, колбасу и водку.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 1 0 0 0 0