В Зарайске росгвардейцы помогли освободить машину, застрявшую в сугробе

19 февраля 2026, 18:19

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Легковую иномарку, застрявшую в сугробе, помогли вытащить на дорогу сотрудники вневедомственной охраны. Инцидент произошёл в Зарайске. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.





Увязший в снегу автомобиль росгвардейцы заметили, когда были на маршруте патрулирования.





«Самостоятельно выбраться из снежной ловушки водитель не мог. Тогда сотрудники Росгвардии прицепили к его машине буксировочный трос и вытащили автомобиль на расчищенный участок дороги», — говорится в сообщении.