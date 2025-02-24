Подмосковная теннисистка Мирра Андреева стала первой ракеткой России и вошла в мировую десятку

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Подмосковная теннисистка Мирра Андреева благодаря победе на турнире в Дубае впервые в карьере вошла в первую десятку мирового рейтинга. Женская теннисная ассоциация опубликовала обновлённый список.
Андреева поднялась на пять позиций и вытеснила из топ‑10 испанку Паулу Бадосу, заняв девятое место. Теперь она – единственная представительница России в первой десятке мирового рейтинга. Кроме того, 17‑летняя Андреева стала первой ракеткой России, сменив на лидирующей позиции Дарью Касаткину.
В минувшую субботу подмосковная спортсменка стала первой с 2017 года россиянкой, выигравшей турнир категории WTA 1000, обыграв в финале Дубае датчанку Клару Таусон со счётом 7:6 (7:1), 6:1.
Помимо этого, она оказалась самой молодой победительницей «тысячника» с момента введения формата в 2009 году. На момент победы россиянке было 17 лет 299 дней.
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В минувшую субботу подмосковная спортсменка стала первой с 2017 года россиянкой, выигравшей турнир категории WTA 1000, обыграв в финале Дубае датчанку Клару Таусон со счётом 7:6 (7:1), 6:1.
Помимо этого, она оказалась самой молодой победительницей «тысячника» с момента введения формата в 2009 году. На момент победы россиянке было 17 лет 299 дней.
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Лора Луганская