В Подмосковье заработал ещё один цифровой маммограф
Новый цифровой маммограф заработал в поликлинике подмосковного Чехова, расположенной на улице Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
На закупку оборудования направили 21,7 млн рублей.
«Регулярно проходить маммографические исследования рекомендуется всем женщинам старше 40 лет. Своевременная диагностика позволяет выявлять на ранней стадии различные заболевания, в том числе онкологические», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Жительницы Московской области в возрасте от 40 лет могут записаться на маммографию самостоятельно — без назначения врача. Заявку можно отправить через подмосковный портал госуслуг «Здоровье» или по телефону 122.