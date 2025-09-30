В Люберцах завершают обновление лесопарка «Лесная опушка»

30 сентября 2025, 14:01

оригинал Фото: пресс-служба Министерства благоустройства Московской области

В Люберцах на финальной стадии благоустройство лесопарка «Лесная опушка». Работы ведут на участке от пруда до Лыткаринского шоссе, продолжая обновленную зону, открытую осенью прошлого года, сообщили в Минблагоустройства Московской области.