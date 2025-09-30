В Люберцах завершают обновление лесопарка «Лесная опушка»
В Люберцах на финальной стадии благоустройство лесопарка «Лесная опушка». Работы ведут на участке от пруда до Лыткаринского шоссе, продолжая обновленную зону, открытую осенью прошлого года, сообщили в Минблагоустройства Московской области.
Всю новую инфраструктуру создают в экостиле, чтобы сохранить природную среду. Рабочие формируют грунт для будущих пешеходных троп, которые соединят все ключевые точки парка.
Для безопасности и комфорта посетителей вдоль аллей установят современное освещение и видеонаблюдение. Рядом с Лыткаринским шоссе построят две новые спортивные площадки, пост охраны и общественные туалеты.
Первый этап обновления «Лесной опушки» завершили в октябре 2023 года, благоустроив участок протяженностью 1,5 км от улицы 60 лет Победы до водоема. Сейчас работы планируют завершить до конца года. Парк станет единым пространством для отдыха жителей.
