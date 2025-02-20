В Малаховке проведут литературные мероприятия в честь Дня защитника Отечества

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Литературные мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества, состоятся в отеле «Малаховский дворец» в субботу, 22 февраля, сообщает пресс-служба Загородного литературного клуба.
«Участие в мероприятиях примут писатели патриотического направления, всего более 50 человек. В число участников войдут прозаик и сценарист Олег Рой, поэт и сатирик Владимир Вишневский, поэтесса, прозаик и драматург Мария Ватутина и поэт Дмитрий Воденников», — говорится в сообщении.В рамках литературного праздника состоятся творческие мастер-классы и семинары, поэтический марафон, практикум «Искусство речи» от Владимира Вишневского, а также вечерний концерт.
Подробная информация о мероприятиях размещена на официальном сайте Загородного литературного клуба.
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