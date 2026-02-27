Реконструкцию стадиона «Спартак» в Можайске выполнили уже на четверть

27 февраля 2026, 16:35

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

В Можайске продолжается масштабная реконструкция стадиона «Спартак», её должны завершить в текущем году. В настоящее время готовность объекта составляет 25%. Об этом сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области.





Работы проводятся в рамках подмосковной госпрограммы за счёт бюджета региона.





«Сейчас на стадионе выносят инженерные сети, проводят планировку территории под спортивное ядро и возводят стены административно-бытового корпуса с трибунами. На площадке заняты свыше 60 человек, задействованы четыре единицы техники», — говорится в сообщении.