Реконструкцию стадиона «Спартак» в Можайске выполнили уже на четверть
В Можайске продолжается масштабная реконструкция стадиона «Спартак», её должны завершить в текущем году. В настоящее время готовность объекта составляет 25%. Об этом сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области.
Работы проводятся в рамках подмосковной госпрограммы за счёт бюджета региона.
«Сейчас на стадионе выносят инженерные сети, проводят планировку территории под спортивное ядро и возводят стены административно-бытового корпуса с трибунами. На площадке заняты свыше 60 человек, задействованы четыре единицы техники», — говорится в сообщении.В программу реконструкции входит создание футбольного поля площадью свыше семи тысяч квадратных метров с искусственным покрытием, дренажом и подогревом, а также секторов для прыжков в высоту и длину, беговых дорожек, площадок для волейбола и баскетбола и крытой зоны для запасных игроков, обустройство трибун на 1 562 места с защитным навесом и обновление административного комплекса, где будут раздевалки, тренажёрный зал и медпункт.