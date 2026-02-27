Достижения.рф

Реконструкцию стадиона «Спартак» в Можайске выполнили уже на четверть

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

В Можайске продолжается масштабная реконструкция стадиона «Спартак», её должны завершить в текущем году. В настоящее время готовность объекта составляет 25%. Об этом сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области.



Работы проводятся в рамках подмосковной госпрограммы за счёт бюджета региона.

«Сейчас на стадионе выносят инженерные сети, проводят планировку территории под спортивное ядро и возводят стены административно-бытового корпуса с трибунами. На площадке заняты свыше 60 человек, задействованы четыре единицы техники», — говорится в сообщении.
В программу реконструкции входит создание футбольного поля площадью свыше семи тысяч квадратных метров с искусственным покрытием, дренажом и подогревом, а также секторов для прыжков в высоту и длину, беговых дорожек, площадок для волейбола и баскетбола и крытой зоны для запасных игроков, обустройство трибун на 1 562 места с защитным навесом и обновление административного комплекса, где будут раздевалки, тренажёрный зал и медпункт.
Лев Каштанов

