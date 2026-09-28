Во Фрязине открылся отремонтированный детсад при школе №3
Дошкольное отделение школы №3 имени Героя Советского Союза А. Г. Дудкина, расположенное на улице Попова во Фрязине, открылось после капитального ремонта. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Ремонт провели в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры региона.
«В ходе ремонта в здании общей площадью 856 квадратных метров обновили фасад, входную группу и кровлю, заменили системы отопления, водоснабжения, канализации и электроснабжения, установили новые системы пожарной безопасности и видеонаблюдения, провели отделку всех помещений, включая пищеблок, и благоустроили прилегающую территорию», — говорится в сообщении.Сейчас детский сад посещают более 100 воспитанников.