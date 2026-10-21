В медучреждения Пушкинского поступило современное оборудование для эндоскопии
Медицинские учреждения городского округа Пушкинский продолжают оснащать новым оборудованием для эндоскопии. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Это позволяет повысить точность диагностики и проводить малоинвазивные операции.
Так, Московский областной клинический противотуберкулёзный диспансер в деревне Алёшино получил видеоэндоскопическую стойку. Это мобильный медицинский комплекс, который значительно упрощает проведение хирургических вмешательств с минимальными разрезами.
«В Пушкинскую клиническую больницу им. В.Н. Розанова передали девять единиц медтехники. Это детские лапароскопическая хирургическая стойка, гастроскоп, колоноскоп, бронховидеоскоп, а также эндоскопическая система, эндоскоп для верхних отделов ЖКТ, ультразвуковые эндоскопы с радиальным и конвексным датчиками, артроскопическая стойка», – рассказали в пресс-службе.
Благодаря цифровым технологиям новое оборудование позволяет виртуально увеличить органы в 30 раз.
Как напомнили в администрации, медтехника закуплена по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».