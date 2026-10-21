В медучреждения Пушкинского поступило современное оборудование для эндоскопии

21 октября 2026, 15:00

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

Медицинские учреждения городского округа Пушкинский продолжают оснащать новым оборудованием для эндоскопии. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





Это позволяет повысить точность диагностики и проводить малоинвазивные операции.



Так, Московский областной клинический противотуберкулёзный диспансер в деревне Алёшино получил видеоэндоскопическую стойку. Это мобильный медицинский комплекс, который значительно упрощает проведение хирургических вмешательств с минимальными разрезами.

«В Пушкинскую клиническую больницу им. В.Н. Розанова передали девять единиц медтехники. Это детские лапароскопическая хирургическая стойка, гастроскоп, колоноскоп, бронховидеоскоп, а также эндоскопическая система, эндоскоп для верхних отделов ЖКТ, ультразвуковые эндоскопы с радиальным и конвексным датчиками, артроскопическая стойка», – рассказали в пресс-службе.