Жителей Подмосковья пригласили на обследование в центры амбулаторной онкопомощи

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В предстоящую субботу во всех 25 центрах амбулаторной онкологической помощи Московской области проведут день открытых дверей. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Желающие смогут получить консультацию врачей-онкологов, пройти диагностику новообразований кожи, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, кровеносной системы и лёгких. Женщинам предлагают пройти маммографию или УЗИ молочных желёз, а мужчинам – сдать ПСА-тест на рак предстательной железы.
В Минздраве посоветовали предварительно записаться в удобный ЦАОП. Адреса и контактные телефоны можно найти по ссылке.
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«Мы проводим день открытых дверей в ЦАОПах каждый месяц. Это очень удобный формат, когда в выходной день наши жители могут получить консультацию онколога. В эту субботу ждём жителей Подмосковья, чтобы быстро и без очередей пройти онкодиагностику. Благодаря своевременной проверке здоровья врачи могут выявить заболевания на ранней стадии, вовремя начать лечение и сохранить качество жизни пациента», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Принять участие в Дне открытых дверей смогут жители Московской области старше 18 лет. Мероприятие пройдёт 29 марта с 9 до 14 часов. С собой нужно иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС и результаты предыдущих обследований для консультации с врачом.
В Минздраве посоветовали предварительно записаться в удобный ЦАОП. Адреса и контактные телефоны можно найти по ссылке.
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Лора Луганская