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Жителей Подмосковья пригласили на обследование в центры амбулаторной онкопомощи

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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В предстоящую субботу во всех 25 центрах амбулаторной онкологической помощи Московской области проведут день открытых дверей. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Желающие смогут получить консультацию врачей-онкологов, пройти диагностику новообразований кожи, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, кровеносной системы и лёгких. Женщинам предлагают пройти маммографию или УЗИ молочных желёз, а мужчинам – сдать ПСА-тест на рак предстательной железы.
«Мы проводим день открытых дверей в ЦАОПах каждый месяц. Это очень удобный формат, когда в выходной день наши жители могут получить консультацию онколога. В эту субботу ждём жителей Подмосковья, чтобы быстро и без очередей пройти онкодиагностику. Благодаря своевременной проверке здоровья врачи могут выявить заболевания на ранней стадии, вовремя начать лечение и сохранить качество жизни пациента», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Принять участие в Дне открытых дверей смогут жители Московской области старше 18 лет. Мероприятие пройдёт 29 марта с 9 до 14 часов. С собой нужно иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС и результаты предыдущих обследований для консультации с врачом.

В Минздраве посоветовали предварительно записаться в удобный ЦАОП. Адреса и контактные телефоны можно найти по ссылке.

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Подмосковные теннисистки Андреева и Шнайдер вышли в ¼ финала турнира в Майами
25 марта 2025, 14:49

Фото: сайт Минспорта МО

Подмосковные теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в четвертьфинал парного турнира Женской теннисной ассоциации в Майами. Они разгромили Сюй Ифань и Ян Чжаосюань из КНР со счётом 6:1, 6:2.
«Теперь17-летняя Андреева и 20-летняя Шнайдер встретятся с представительницей России Екатериной Александровой и американкой Пэйтон Стирн. В парном рейтинге Всемирной теннисной ассоциации Шнайдер занимает 26-е место, Андреева - 29-е. В январе спортсменки выиграли турнир в австралийском Брисбене, а в 2024 году они завоевали серебро Олимпиады в Париже в парном разряде», – передаёт ТАСС.
Турнир в Майами категории WTA 1000, проводится на покрытии «хард». Его призовой фонд превышает 8,9 млн долларов.

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#московская область
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Первенство России соберёт в Чехове более 400 синхронистов
25 марта 2025, 14:49

Фото: iStock / petesaloutos

В городском округе Чехов с 25 по 28 марта будет проходить первенство России по синхронному плаванию среди спортсменов до 13 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Во дворце спорта «Олимпийский» им. Владимира Максимова» соберутся более 400 синхронистов из 42 команд, представляющих 24 российских региона. Они разыграют медали в шести дисциплинах – фигуры, соло, дуэт, дуэт-смешанный, группа и комби. Московскую область представят 49 спортсменов из Чехова, Электростали, Рузы и Реутова», – рассказали в ведомстве.
Торжественная церемония открытия соревнований начнётся 27 марта в 16:15.

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#московская область
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Глава Раменского округа посетил Константиново и обсудил важные вопросы
25 марта 2025, 14:26

Фото: iStock / petesaloutos

Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев побывал с рабочим визитом в селе Константиново. Встреча собрала большое количество местных жителей, которые подняли актуальные вопросы, сообщает пресс-служба администрации г.о. Раменский.
На встрече обсудили доступную среду, обновление детской площадки, включение подъездов в губернаторскую программу ремонта, а также уборку придомовых территорий.

Эдуард Малышев поручил директору управляющей компании Павлу Соболеву организовать обработку подвальных помещений, улучшить уборку подъездов и привести в порядок электрощитовые.

Отдельное внимание уделили вопросу освещения и строительству пешеходной дорожки к магазину, которой пользуются все жители. Глава округа подчеркнул её необходимость.

Кроме того, было поручено директору территориального управления Константину Ильину организовать встречу пожилых жителей с представителями почты и централизованный выезд сотрудников МФЦ для удобства граждан.

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День открытых дверей в онкоцентрах Подмосковья пройдет 29 марта
25 марта 2025, 14:03

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

29 марта все 25 Центров амбулаторной онкологической помощи Московской области приглашают жителей на день открытых дверей. В рамках мероприятия можно бесплатно пройти диагностику и получить консультацию онкологов, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Специалисты проведут обследования на выявление новообразований кожи, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, кровеносной системы и лёгких. Женщинам будет доступна маммография или УЗИ молочных желез, а мужчины смогут сдать анализ на уровень ПСА для оценки риска рака предстательной железы.

«Мы каждый месяц проводим день открытых дверей в ЦАОПах. Это очень удобный формат для наших жителей, когда в выходной день можно получить консультацию онколога. В эту субботу мы ждём жителей Подмосковья в наших ЦАОПах, чтобы быстро и без очередей пройти онкодиагностику» — сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Ранняя диагностика играет ключевую роль в успешном лечении онкологических заболеваний, поэтому врачи рекомендуют регулярно проверять здоровье.

Принять участие в Дне открытых дверей могут все совершеннолетние жители Московской области. День открытых дверей пройдёт 29 марта с 09:00 до 14:00. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС и, если есть, результаты предыдущих обследований.

Для удобства рекомендуется заранее записаться в выбранном центре. Адреса и контакты доступны по ссылке.

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#минздрав мо
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В Долгопрудном из носа пациентки извлекли неизвестно как попавший туда уголь
25 марта 2025, 14:00

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Долгопрудненской больницы достали уголь из носа пациентки. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар обратилась 42-летняя женщина, у которой в течение года было затруднено дыхание и наблюдались обильные выделения из носа. А месяц назад к симптомам добавился неприятный запах. Диагностика выявила у неё в носовой полости инородное тело.
«Пациентку была госпитализировали. В результате 40-минутной операции мы по частям извлекли уголь, застрявший в грибковых наростах. Судя по крепости извлекаемых частиц, можно подозревать, что уголь был каменным. Женщина не помнит, как он оказался в её носу», – сказал заместитель главврача Долгопрудненской больницы по хирургии Евгений Кутырев.
Он также напомнил об опасности самолечения и применения «народных методов».

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и выписана на амбулаторное наблюдение.

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