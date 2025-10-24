Сержант полиции оказался в колонии из-за скандального велосипедиста

24 октября 2025, 11:18

В Сочи сержант полиции получил три года колонии за избиение велосипедиста

Фото: iStock/blinow61

Сержант полиции из Сочи получил три года за то, что избил задержанного велосипедиста. Об этом сообщает телегам-канал Kub Mash.