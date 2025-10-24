Сержант полиции оказался в колонии из-за скандального велосипедиста
Сержант полиции из Сочи получил три года за то, что избил задержанного велосипедиста. Об этом сообщает телегам-канал Kub Mash.
Во время велопрогулки мужчина отошел по нужде, а когда вернулся, не нашел своего транспорта. Он решил, что его украли, и вызвал полицию. Однако стражи порядка обнаружили велосипед в ближайших кустах. Затем мужчина начал скандалить из-за отсутствия камер наблюдения и нецензурно обругал полицейских.
Буяна доставили в участок за мелкое хулиганство. Там его передали старшему сержанту для дальнейшего разбирательства. Когда россиянин помешал закрыть дверь, просунув ногу в проем, полицейский сорвался: он толкнул хулигана и нанес ему 13 ударов.
В итоге старший сержант сам попал на скамью подсудимых. Его признали виновным по статье о превышении должностных полномочий и отправили в колонию общего режима. Помимо основного наказания, его обязали выплатить компенсацию потерпевшему в размере 80 тысяч рублей.
Читайте также: