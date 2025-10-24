Помощница предпринимательницы украла у неё деньги и потратила на мужской эскорт
Наследница сингапурского миллиардера Питера Лима, предпринимательница Ким Лим, стала жертвой кражи со стороны своей личной помощницы. Об этом сообщает портал Mothership.
По словам Ким, о происшествии она узнала от полиции, когда находилась за границей. Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что задержали её помощницу — женщину поймали пьяной за рулём служебного автомобиля без водительских прав.
После звонка Ким решила проверить корпоративные счета и обнаружила, что её банковскую карту использовали для покупок в бутиках Hermes и Graff*, а также для посещения хост-клубов, где работает мужской эскорт.
Несмотря на случившееся, бизнесвумен решила дать сотруднице второй шанс и отправила её в отпуск. Однако вскоре выяснилось, что ассистентка знала пароль от сейфа и украла из него часы стоимостью 80 тысяч сингапурских долларов (около пяти миллионов рублей), а также 10 тысяч сингапурских долларов, предназначенные в подарок сыну Ким.
Кроме того, из офиса Лим пропали брендовые сумки и одежда класса люкс. После этого наследница обратилась в полицию.
Читайте также: