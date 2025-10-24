Помощница предпринимательницы украла у неё деньги и потратила на мужской эскорт

24 октября 2025, 11:05

Наследницу миллиардера Питера Лима ограбила личная помощница в Сингапуре

Фото: iStock/Denisfilm

Наследница сингапурского миллиардера Питера Лима, предпринимательница Ким Лим, стала жертвой кражи со стороны своей личной помощницы. Об этом сообщает портал Mothership.