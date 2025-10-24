В Кемеровской области осудят инженера за смерть девочки от удара током

24 октября 2025, 11:16

Фото: iStock/Pattanaphong Khuankaew

В Кемеровской области бывший инженер энергосетевой компании предстанет перед судом по делу о гибели восьмилетней девочки, которая погибла от удара током. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.