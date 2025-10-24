В Кемеровской области осудят инженера за смерть девочки от удара током
В Кемеровской области бывший инженер энергосетевой компании предстанет перед судом по делу о гибели восьмилетней девочки, которая погибла от удара током. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.
По информации следствия, с мая 2022 по июль 2024 года обвиняемый занимал должность ведущего инженера. Он не обеспечил надлежащее состояние линий электропередачи в поселке Терехино Новокузнецкого округа. В результате неисправности произошёл обрыв провода, и ребёнок, который оказался рядом, получил смертельный разряд.
Против мужчины возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и повлекшее по неосторожности смерть человека»). Материалы переданы в суд.
