В Мелитополе завершили капитальный ремонт шахматной школы

31 октября 2025, 09:26

оригинал Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Шахматная школа в Мелитополе впервые за десятилетия обрела новый облик. Капитальный ремонт здания, начавшийся летом 2024 года, выходит на завершающий этап, сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.







В школе оборудованы классы для занятий шахматами и шашками, зал настольного тенниса и компьютерный кабинет.



Контроль за качеством ремонта осуществляло Управление технического надзора капитального ремонта Министерства ЖКХ Московской области. Специалисты ведомства более 80 раз выезжали на объект для проверки всех этапов работ.



Министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев отметил самоотверженность сотрудников стройнадзора, подчеркнув, что их профессионализм заслуживает искреннего уважения.



Теперь школа стала современной и комфортной. Просторные залы, мягкое освещение и новая мебель создают атмосферу для занятий и соревнований. Сегодня здесь тренируются 80 юных спортсменов, а в обновлённом зале уже прошёл первый турнир, приуроченный к годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

