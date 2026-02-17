Жители Подмосковья уже подали 12 000 онлайн-заявлений на социальную помощь

17 февраля 2026, 21:33

оригинал Фото: mediabankmo.ru

С начала года в Подмосковье уже подали свыше 12 000 электронных заявлений на оформление социальной помощи. Такие данные привели в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.