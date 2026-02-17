Жители Подмосковья уже подали 12 000 онлайн-заявлений на социальную помощь
С начала года в Подмосковье уже подали свыше 12 000 электронных заявлений на оформление социальной помощи. Такие данные привели в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.
Оформить выплату могут отдельные категории жителей региона с низким доходом. Среди них – малоимущие семьи, одиноко проживающие граждане, пенсионеры и ветераны.
Оформить заявление можно на региональном портале госуслуг. Услуга «Оказание государственной социальной помощи гражданам, имеющим место жительства или место пребывания в Московской области» доступна в разделе «Гражданам» – «Поддержка» – «Помощь в сложных ситуациях». Для подачи заявления нужно авторизоваться на портале через ЕСИА и заполнить электронную форму.
По данным Мингосуправления, в 2025 году онлайн-услугой воспользовались более 47 000 раз.
Читайте также: