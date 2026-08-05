В МФТИ разработали катализаторы для эффективной очистки воздуха от выхлопных газов
Учёные Московского физико-технического института разработали новый способ создания катализаторов для очистки воздуха от оксидов азота – опасного компонента автомобильных выхлопов и промышленных выбросов. Об этом рассказали в пресс-служба Мининвеста Московской области.
Подмосковным учёным помогали коллеги из российских и зарубежных научных организаций.
Оксиды азота образуются при сгорании топлива в двигателях автомобилей, судов, самолётов, а также на теплоэлектростанциях и промышленных предприятиях. Эти вещества негативно влияют на здоровье человека и окружающую среду. Для их нейтрализации используют специальные каталитические системы.
«Исследователи предложили новый метод получения катализаторов на основе синтетических цеолитов. По сравнению с уже имеющимися технологиями он сокращает время производства с нескольких дней до двух часов, повышает устойчивость и срок службы материала. Технологию можно адаптировать под разные задачи. Она также позволяет снизить стоимость производства катализаторов», – рассказали в пресс-службе.Сейчас учёные МФТИ продолжают исследования, чтобы проверить работу катализаторов и определить оптимальные параметры синтеза материала.
В случае успешного завершения испытаний новая технология найдёт применение в системах очистки выхлопных газов транспорта и промышленных предприятий. Это снизит уровень вредных выбросов и улучшит качество воздуха.