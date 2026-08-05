В МФТИ разработали катализаторы для эффективной очистки воздуха от выхлопных газов

05 августа 2026, 12:27

оригинал Фото: сайт МФТИ

Учёные Московского физико-технического института разработали новый способ создания катализаторов для очистки воздуха от оксидов азота – опасного компонента автомобильных выхлопов и промышленных выбросов. Об этом рассказали в пресс-служба Мининвеста Московской области.





Подмосковным учёным помогали коллеги из российских и зарубежных научных организаций.



Оксиды азота образуются при сгорании топлива в двигателях автомобилей, судов, самолётов, а также на теплоэлектростанциях и промышленных предприятиях. Эти вещества негативно влияют на здоровье человека и окружающую среду. Для их нейтрализации используют специальные каталитические системы.

«Исследователи предложили новый метод получения катализаторов на основе синтетических цеолитов. По сравнению с уже имеющимися технологиями он сокращает время производства с нескольких дней до двух часов, повышает устойчивость и срок службы материала. Технологию можно адаптировать под разные задачи. Она также позволяет снизить стоимость производства катализаторов», – рассказали в пресс-службе.