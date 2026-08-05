В Подольске снесли аварийный одноэтажный многоквартирный дом
Одноэтажный многоквартирный дом, находящийся в аварийном состоянии, снесли в Александровском проезде в Подольске. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Здание общей площадью около 210 квадратных метров построили в 1961 году.
«Обследование показало высокую степень физического и морального износа конструкций. Дом признали аварийным. 11 зарегистрированных там жильцов расселили, а постройку внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.На сегодняшний день снос дома завершён. Участок, который он занимал, очистили от строительного мусора. Решение о том, как использовать освободившуюся территорию, примет администрация муниципалитета.