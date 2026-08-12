В Подмосковье в этом году откроют пять «умных» спортплощадок

12 августа 2026, 17:20

оригинал Фото: пресс-служба Мособлдумы

Пять спортивных площадок с цифровым оснащением, позволяющим сделать тренировки проще и эффективнее, откроют в Московской области в текущем году. Об этом рассказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба регионального парламента.





Такие площадки в Подмосковье начали устанавливать в 2022 году. Сейчас их четыре.





«В 2026 году планируется открыть ещё пять «умных» площадок: в Чехове, Подольске, Балашихе, Рузском и Пушкинском округах», — сказал Брынцалов.

«Каждый тренажёр здесь будет маркирован QR-кодом: отсканировав его смартфоном, посетители получат доступ к видеоурокам с разбором правильной техники выполнения упражнений», — объяснил специфику площадки Юров.